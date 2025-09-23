Yeni yaptırım onaylandı! İspanya'dan İsrail'e tam silah ambargosu!

İspanya hükümeti, Bakanlar Kurulu'nun haftalık olağan toplantısında İsrail'e yönelik yeni yaptırım kararlarını onayladı.

Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'e tam bir silah ambargosu için Kraliyet kararnamesi onaylandı. Bu, tüm savunma ekipmanlarının ve çift kullanımlı ürün ve teknolojilerin İsrail'e ihracatının ve ithalatının yasaklanmasını içeriyor" dedi.

Cuerpo, "Gazze'deki soykırıma karşı ve Filistin halkına destek" başlığıyla alınan yaptırımların, "hükümetin, İspanya'nın ve Başbakan Pedro Sanchez'in uluslararası liderliğinin, insan haklarına saygı konusundaki siyasi kararlılığının bir başka kanıtı" olduğunu söyledi.

Yeni düzenlemeler kapsamında ayrıca İsrail ile bağlantılı askeri amaçlı kullanımı olabilecek uçak yakıtlarına ilişkin transit başvurularının reddedileceğini, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlerin ithalatı ve bu ürünlerin reklamlarının yasaklandığını duyurdu.

"İspanya için ekonomik açıdan büyük bir etkisi yok"

Cuerpo, bu yasağın İspanya için ekonomik açıdan büyük bir etkisi olmayacağını ancak ilgili İsrailli şirketler üzerinde daha anlamlı sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Biz bu önlemleri Gazze'deki soykırımın durması, İsrail üzerindeki siyasi baskıların artması için alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan, hükümetin yaptırımlara ilişkin gelişmeleri her üç ayda bir kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı. Cuerpo, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınamayı sürdüreceklerini ve Hamas'ın elindeki rehineleri derhal serbest bırakması gerektiğini de vurguladı.

Cuerpo, hukuki kapsamın bugün onaylanan kararnamelerle güvence altına alındığını kaydetti.