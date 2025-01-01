Yeni yıl kutlamaları can aldı: Almanya'da en az 5 ölü
Almanya'da yeni yıl kutlamaları sırasında en az beş kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi. Ölüm ve yaralanmaların nedeni ise hava fişek kazaları oldu.
Almanya medyasında yer alan haberlere göre, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Brandenburg eyaletleri ile Hamburg kentinde meydana gelen havai fişek kazalarında, ilk belirlemelere göre beş kişi öldü.
Ülke genelinde de benzer kazalar nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.
Bazılarının durumu ağır
Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan Berlin'deki yılbaşı kutlamaları, Brandenburg Kapısı önünde yapıldı. Yaklaşık 65 bin kişinin katıldığı kutlama alanının etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.