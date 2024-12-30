Yeni yıl öncesi petrol fiyatlarında son durum
Yeni yıl öncesi piyasada petrol fiyatları yatay seyir izliyor. Enerji piyasaları, Çin'de yarın açıklanacak imalat sektörü PMI ve ABD'de perşembe günü açıklanacak işsizlik sigortasına odaklandı.
ICE'de vadeli Brent petrolü cuma gününe göre, sadece 7 cent artışla 74,24 Dolar'ı gördü. NYMEX'de Batı Teksas petrolü 7 cent artışla 70,67 Dolar civarında.
Enerji piyasalarında gözler Çin'de yarın açıklanacak imalat sektörü PMI, ABD'de perşembe günü açıklanacak işsizlik sigortası ve cuma günü açıklanacak ISM İmalat PMI verilerine çevrildi.
Çin'de imalat PMI'nın büyümeye işaret ederek 50,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
ABD'de işsizlik sigortalarının 27 Aralık haftasında bir önceki hafta gibi 219 bin civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.
ISM imalat PMI için beklenti 48,3. Kasım ayında 48,4 olmuştu.