Yeni Zelanda: Çin, gerçek mermiyle tatbikat yaptı!

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Judith Collins, Çin'e ait savaş gemilerinin Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki Tasman Denizi'nde ikinci kez gerçek mermiyle atış tatbikatı yaptığını bildirdi.

Collins, Çin savaş gemilerinin dün Tasman Denizi'ndeki uluslararası sularda yaptığı tatbikata ilişkin konuştu.

"Gerçek mermilerin kullanıldığı gözlemlendi"

Çin'e ait savaş gemilerinin Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki Tasman Denizi'nde ikinci kez gerçek mermiyle atış tatbikatı yaptığını belirten Bakan Collins, Yeni Zelanda Kraliyet Donanması fırkateynindeki personelin, tatbikat sırasında gerçek mermilerin kullanıldığını gözlemlediğini kaydetti.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles da 3 Çin savaş gemisinin dün yaptığı tatbikata değinerek, "Dünkü endişe verici koşulların yaşanmaması için daha fazla bilgi sağlanmasını tercih ederdik." değerlendirmesinde bulundu.

Tatbikatta gerçek mermiler kullanıldığına dair net bir bilginin olmadığını vurgulayan Marles, uyarının tatbikat zamanından kısa süre önce gelmesine rağmen Çin'in uluslararası yasaları ihlal etmediğinin altını çizdi.