Yeni Zelanda: Son yılların en zorlu ulusal güvenlik ortamıyla karşı karşıyayız

Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda, son dönemlerin 'en zorlu ulusal güvenlik ortamıyla' karşı karşıya olduğunu açıkladı. Wellington hükümetine bağlı Yeni Zelanda Güvenlik İstihbarat Servisi (NZSIS), yayımladığı yıllık 'Güvenlik Tehdit Ortamı' raporunda mevcut risklere dikkat çekti.

Raporda, şiddet yanlısı aşırılıkçılık, çevrim içi radikalleşme, yabancı müdahale ve casusluğun güvenlik ortamını zorlaştırdığına vurgu yapıldı. Ayrıca artan toplumsal kutuplaşmanın da tehditleri daha ciddi hale getirdiği kaydedildi.

"Ülkenin emniyet ve güvenliğini doğrudan etkiliyor"

NZSIS Genel Direktörü Andrew Hampton, yerel basına yaptığı açıklamada giderek kötüleşen ortamın ülkenin emniyet ve güvenliğini doğrudan etkilediğini söyledi. Hampton, artan kutuplaşmanın şiddet yanlısı aşırıcı ideolojilere desteği büyüttüğünü, yabancı devletlerin ise amaçlarına ulaşmak için iç örgütleri hedef almaya daha istekli hale geldiğini ifade etti.

Hampton, şu ifadeleri kullandı:

"Genç ve savunmasız insanların internette radikalleştiğine dair aktif vakalar görüyoruz, demokratik haklarımıza müdahale etmeye çalışan yabancı devletler var ve gelecekteki refahımız için hayati önem taşıyan değerli fikri mülkiyeti hedef alan tespit edilemeyen casusluk faaliyetleri neredeyse kesin."

Pasifik Okyanusu’nun güneybatısında yer alan Yeni Zelanda, kuzey ve güney olmak üzere iki ana kara parçasından oluşuyor ve 5,3 milyon nüfusa sahip.