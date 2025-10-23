Yeni Zelanda'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı gündemde
Yeni Zelanda Parlamentosu, 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi öngören yasa tasarısını bugün görüşecek. Ulusal Parti milletvekili Catherine Wedd tarafından hazırlanan tasarı, gençlerin çevrimiçi ortamlarda karşılaşabileceği zararlara karşı korunmasını hedefliyor. Düzenleme, sosyal medya platformlarına yaş doğrulama sistemlerini zorunlu kılacak.
Tasarıya göre sosyal medya platformlarının kullanıcıların yaşını doğrulamak için zorunlu sistemler geliştirmesi gerekecek. Ulusal Parti üyelerinin desteklediği düzenleme hakkında koalisyon ortakları henüz tutumlarını açıklamadı.
Yasayı çıkaran ilk ülke Avustralya
Geçtiğimiz yıl benzer bir yasa çıkaran Avustralya, 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olmuştu.