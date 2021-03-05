Yeni Zelanda’da acil tsunami uyarısı: Birkaç saat sürecek

DÜNYA Haber Merkezi - Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı (NZ National Emergency Management Agency) Türkiye saati ile 00.00'da detaylı bir olası tsunami uyası yaptı. Kurumun Twitter adresinden yapılan uyarıda, “Kıyı bölgelerinde, kıyıya yakın yerlerde kuvvetli ve olağan dışı akıntılar ve öngörülemeyen dalgalanmalar beklenmektedir. Sudan uzak durun. Plajlardan ve kıyı bölgelerinden uzak durun. Gezmeye gitmeyin. Bu bilgiyi aileniz, komşular ve arkadaşlarınızla paylaşın.” denildi.

Kurumdan yapılan uyarıya göre, ilk dalgalar Yeni Zelanda saatiyle 09.49’da Lottin Point çevresindeki alanlara ulaşabilir. Tsunaminin birkaç saat devam edeceğinin belirtildiği uyarıda, “Bu uyarı iptal edilene kadar tehdidin gerçek olduğu kabul edilmelidir.” deniyor.

Diğer yandan, tsunami uyarısı ile yapılan tahliye tavsiyesinin mevcut COVID-19 Uyarı Seviyesi gereksinimlerini geçersiz kıldığı belirtildi. Uyarıda, “Yerel Sivil Savunma yetkililerini dinleyin ve tüm talimatları izleyin. Tahliye etmeniz söylenirse evde kalmayın. Mümkünse ve güvenliyse diğerlerinden 2 metre uzak durun.” ifadeleri yer alıyor.

Aynı gün içinde 3 büyük deprem

Yeni Zelanda’da aynı gün içinde üç büyük deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Gisborne kentine yaklaşık 238 kilometre uzaklıkta ve 10 kilometre derinlikteki 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 7.4 büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana geldiğini bildirmişti. USGS tarafından yapılan açıklamada, Kermadec Adaları açıklarında 20 kilometre derinlikte 8.1 büyüklüğünde 3'üncü bir deprem meydana geldiği aktarıldı.

Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, depremin yerel saatle 08.45'te meydana geldiği ve 8 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.