Yeni Zelanda'da bıçaklı terör saldırısı: 3'ü ağır 6 yaralı

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, ülkenin en büyük kenti Auckland’daki bir alışveriş merkezinde bıçaklı bir saldırgan bir alışveriş markezindekilere saldırdı.

New Lynn alışveriş merkezindeki saldırıda 3’ü ağır 6 kişiyi yaralandı. Erkek saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından vurularak öldürüldü.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında olayın "terör saldırısı" olduğunu bildirdi.

Ardern, teröristin Ekim 2011'de Yeni Zelanda'ya gelen bir Sri Lanka vatandaşı olduğunu ve 2016'dan itibaren ulusal güvenlik birimlerinin takibinde olduğunu söyledi.