Yeni Zelanda’da kişi başına 4,5 koyun düşüyor
Yeni Zelanda İstatistik Kurumu, ülkedeki koyun sayısının son 10 yılda 6 milyon azalarak 23,6 milyona düştüğünü açıkladı. 5,3 milyon nüfuslu ülkede kişi başına 4,5 koyun düşerken, 1982’de bu oran 22 koyundu. Yeni Zelanda, koyun sayısının nüfusu aştığı az sayıdaki ülkelerden biri olma özelliğini koruyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yeni Zelanda İstatistik Kurumu Stats NZ, ülkedeki koyun varlığına ilişkin son verileri paylaştı. Haziran 2024 itibarıyla ülkedeki koyun sayısının 10 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 6 milyon azalarak 23,6 milyona gerilediği belirtildi.
1982’de kişi başına 22 koyun düşüyordu
5,3 milyonluk nüfusa sahip ülkede kişi başına ortalama 4,5 koyun düşerken, 1982’de bu oran kişi başına 22 koyundu.
Yeni Zelanda, koyun sayısının nüfusu aştığı az sayıdaki ülkelerden biri olma özelliğini sürdürüyor.