Yeni Zelanda'dan faiz indirimi

07 Ağustos 2019

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ Başkanı Adrian Orr, kurumun resmi sayfasından yaptığı yazılı açıklamasında, risklerin arttığını ve ekonominin zayıf görünümüne karşı koymak için daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, faiz oranlarının yüzde 1,5'ten 1'e indirildiğini bildirdi.

Son dönemde yaşanan sağlam büyüme ve istihdam rakamlarının olumlu olduğunu ancak kötüleşen uluslararası görünümün Yeni Zelanda'yı etkilediğini vurgulayan Orr, alınan kararla istihdam ve enflasyon hedeflerine daha kolay ulaşılacağına işaret etti.

Orr, düşük faiz oranlarının ve artan hükümet harcamalarının gelecek yıl ekonomiyi toparlayacağına dikkati çekerek, "Küresel ekonomik faaliyet zayıflamaya devam ediyor, bu da Yeni Zelanda'nın mal ve hizmetlerine olan talebi azaltıyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomik çevrelerin 25 baz puan indirim beklediği Yeni Zelanda'da yılın ilk yarısında enflasyon rakamı 1,7, işsizlik ise 3,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA