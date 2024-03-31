Yerel seçimler Fransız basınında: 'İlk kısmi sonuçlar: Muhalefet öne geçiyor'

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin ilk sonuçları açıklanmaya başlandı. Fransız haber ajansı AFP, Anadolu Ajansı'ndan aktardığı verileri "Muhalefet, İstanbul ve Ankara gibi önemli şehirlerin kontrolü için yapılan sayımda erken bir liderlik elde etti" sözleriyle değerlendirdi.

İstanbul'daki sandıkların yüzde 20'sinin açıldığını belirten AFP, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 49.6 oy aldığını ancak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı"nın yüzde 41.6 oy aldığını ifade etti.

AFP, İmamoğlu'nun "Elde ettiğimiz verilere dayanarak vatandaşlarımızın bize olan inancının karşılığını aldığını söyleyebilirim. Şu anda gördüğümüz tablo bizi son derece memnun ediyor ama hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmıyor" sözlerini aktardı.

"İstanbul'u ilk kez 2019'da AKP'den alan İmamoğlu" vurgusu yapan AFP, ayrıca İmamoğlu'nun "Bu kutsal görevi yerine getirdiğimiz için hepimize, vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dediğini belirtti.

"Ankara'da sandıkların yüzde 12'si açıldı"

Başkent Ankara'daki sonuçları da aktaran AFP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin "mevcut CHP'li belediye başkanı" ifadesinde bulunurken Yavaş'ın yüzde 56,3 ile önde gittiğini ancak AKP'nin adayı Altınok'un yüzde 36.3 "kaldığını" söyledi.