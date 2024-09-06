Yerhov: Türk bankaları, Moskova ile iş yapanları baskılıyor
Türk bankalarının Rusya’ya sevkiyat yapan firmaları ‘zorladığını’ söyleyen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, “Müşteriler tespit ediliyor ve transferleri engelleniyor ya da hesapları tümden kapatılıyor” dedi.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk bankalarının Rusya’ya sevkiyat yapan firmaları gittikçe daha fazla ‘zorladığını’, bazılarının transferlerini engellediğini ve hesaplarını kapattığını söyledi.
Çarşamba günü Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’nun yeni hizmet binası açılışında, Rus haber ajansı TASS’a konuşan Yerhov, “İki ülke arasındaki karşılıklı ödemeler sorunu devam ediyor” dedi. “Türk bankalarının Rusya’ya mal transferi yapan firmaları ‘zorladığı’ vakalar daha da sıklaştı” diyen Rus Büyükelçi sözlerinin devamında, “Bu müşteriler aktif bir şekilde tespit ediliyor ve transferleri engelleniyor ya da hesapları tümden kapatılıyor” ifadelerini kullandı.
Ödemelerde ciddi sorunlarla karşılaşıyor
Rusya-Ukrayna savaşının ardından Batılı mali yaptırımlarla yüzleşen Rusya, uluslararası ödemelerde ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Kremlin, daha önce söz konusu yaptırımların Türk bankalarıyla yapılan işlemleri etkilediğini ve iki ülke arasındaki finansal transferlerde aksamalara yol açtığını bildirmişti. Rusya; geçen Şubat ayında, Türk bankalarının Rus müşterilere uyguladığı kuralları sıkılaştırdığını ve Türkiye ile ortak ve kabul edilebilir bir çözüm üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Ayrıca Rusya’nın yaşadığı ödeme sorunları, Türkiye, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ana ticari ortaklarıyla işlemlerini önemli ölçüde yavaşlattığı belirtiliyor.
Türkiye, Rusya’ya uygulanan yaptırımları bugüne kadar benimsemedi. Ancak Rusya ile çalışan Türk bankalara ikincil yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunulmuştu. ABD ise Nisan 2023’te aralarında Türkiye merkezli en az dört şirketin de bulunduğu 120’den fazla şirket ve kişiye Rusya’ya yönelik yaptırımları deldikleri gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.
“Rusya’nın en büyük ticaret cirosu artık Çin, Hindistan ve Türkiye ile”
Rusya’nın ticaret ortaklarındaki değişime, Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Yardımcısı Vladimir İvin de dikkat çekti. İvin, Doğu Ekonomik Forumu’nda (EEF- 2024) yaptığı konuşmada, Rusya’nın en büyük ticaret cirosunun artık Çin, Hindistan ve Türkiye ile olduğunu söyledi. “Hollanda, Almanya, Yunanistan ve Belçika gibi birçok AB ülkesi en önemli ticaret ortakları listesinden çıktı” diyen Ivin, yaptırımların ardından AB ülkelerinin Rusya’nın ticaret listesinden kademeli olarak çıktığını vurguladı.