Yerhov: Türk bankaları, Moskova ile iş yapanları baskılıyor

Rusya’nın Ankara Bü­yükelçisi Aleksey Yer­hov, Türk bankalarının Rusya’ya sevkiyat yapan firma­ları gittikçe daha fazla ‘zorladı­ğını’, bazılarının transferlerini engellediğini ve hesaplarını ka­pattığını söyledi.

Çarşamba günü Rusya’nın Antalya Başkonsolos­luğu’nun yeni hizmet binası açı­lışında, Rus haber ajansı TASS’a konuşan Yerhov, “İki ülke arasın­daki karşılıklı ödemeler sorunu devam ediyor” dedi. “Türk banka­larının Rusya’ya mal transferi ya­pan firmaları ‘zorladığı’ vakalar daha da sıklaştı” diyen Rus Büyü­kelçi sözlerinin devamında, “Bu müşteriler aktif bir şekilde tespit ediliyor ve transferleri engelleni­yor ya da hesapları tümden kapa­tılıyor” ifadelerini kullandı.

Ödemelerde ciddi sorunlarla karşılaşıyor

Rusya-Ukrayna savaşının ar­dından Batılı mali yaptırımlar­la yüzleşen Rusya, uluslarara­sı ödemelerde ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Kremlin, daha önce söz konusu yaptırımların Türk bankalarıyla yapılan işlemleri etkilediğini ve iki ülke arasında­ki finansal transferlerde aksa­malara yol açtığını bildirmişti. Rusya; geçen Şubat ayında, Türk bankalarının Rus müşterilere uyguladığı kuralları sıkılaştırdı­ğını ve Türkiye ile ortak ve ka­bul edilebilir bir çözüm üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Ay­rıca Rusya’nın yaşadığı ödeme sorunları, Türkiye, Çin, Hindis­tan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ana ticari ortaklarıyla işlemlerini önemli ölçüde yavaş­lattığı belirtiliyor.

Türkiye, Rusya’ya uygula­nan yaptırımları bugüne kadar benimsemedi. Ancak Rusya ile çalışan Türk bankalara ikincil yaptırım uygulanabileceği uya­rısında bulunulmuştu. ABD ise Nisan 2023’te aralarında Türki­ye merkezli en az dört şirketin de bulunduğu 120’den fazla şirket ve kişiye Rusya’ya yönelik yap­tırımları deldikleri gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.

“Rusya’nın en büyük ticaret cirosu artık Çin, Hindistan ve Türkiye ile”

Rusya’nın ticaret ortaklarındaki değişime, Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Yardımcısı Vladimir İvin de dikkat çekti. İvin, Doğu Ekonomik Forumu’nda (EEF- 2024) yaptığı konuşmada, Rusya’nın en büyük ticaret cirosunun artık Çin, Hindistan ve Türkiye ile olduğunu söyledi. “Hollanda, Almanya, Yunanistan ve Belçika gibi birçok AB ülkesi en önemli ticaret ortakları listesinden çıktı” diyen Ivin, yaptırımların ardından AB ülkelerinin Rusya’nın ticaret listesinden kademeli olarak çıktığını vurguladı.