Yeterli çoğunluk sağlanamadı! Polonya’da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık başına giden seçmenler, 13 aday arasından tercihini yaptı ancak hiçbir aday yüzde 50'yi geçemedi. Bu nedenle seçimler ikinci tura kaldı. Polonya Devlet Seçim Komisyonu'nun (PKW) verilerine göre, oyların yüzde 95,2’si sayıldı. İktidardaki Vatandaş Platformu Partisi’nin adayı Rafal Trzaskowski yüzde 31,2 oy alarak ilk sırada yer aldı. Ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi’nin adayı Karol Nawrocki ise yüzde 29,7 oyla ikinci sırada yer aldı.

İkinci tur 1 Haziran'da

Seçimlerin ikinci turu, 1 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Trzaskowski ve Nawrocki, bu turda Polonya’nın yeni cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak.

Polonya’da yaklaşık 29 milyon seçmenin bulunduğu seçimlerde katılım oranı yüzde 66,8 olarak kaydedildi. Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir yapılıyor ve aynı kişi en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini üstlenebiliyor.