Yoğun vaka artışı sonrasında Çin'den HMPV açıklaması geldi: Paniğe gerek yok!

Viral solunum yolu enfeksiyonu vakalarında ciddi artış gözlemlenen Çin'in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Aralık 2024'ten bu yana artış gösteren HMPV ve diğer hastalıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnsan metapnömovirüsü (HMPV) gibi viral enfeksiyonların 'bilinmeyen hastalık' olmadığını söyleyen Guo, "(Enfeksiyonları) Bu şekilde tanımlamak bilimsel gerçekliğe karşı gelmek ve halkı paniğe sevk etmektir." dedi. MPV'nin yeni bir varyant olmadığını belirten Guo, "Kış, Kuzey Yarımküre'de solunum yolu enfeksiyonlarının en yoğun olduğu mevsimdir. Şu anda Çin'deki solunum yolu enfeksiyonlarının yoğunluğu geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük" diye konuştu.

Mevsimsel grip ve Covid-19'a benziyor...

Solunum yolu hastalıklarına neden olan birçok patojenden biri olan HMPV'ye çoğu kiş birden fazla kez yakalanabiliyor. Mevsimsel grip ve Covid-19'a benzer şekilde öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve hırıltı gibi belirtilere yol açan HMPV, çoğu vakada hafif seyrederken bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bronşit veya zatürre gibi ciddi komplikasyonlara sebep olabiliyor.