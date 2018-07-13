Yol tutmasına ilaçsız çözüm Citroen'den

13 Temmuz 2018

Yaz mevsiminin gelmesiyle tatil için de seyahatler başladı. Yolculuk sırasında akıllı telefon ve tabletlerle ilgilenen kişilerin kabusu olan yol tutması problemi Citroen'in Seetroen adını verdiği gözlükle tarihe karışıyor.

Advanced Comfort programıyla otomobil konforunda yaratıcı icatlara imza atan Citroen, Seetroen gözlük ile yol tutması problemini ortadan kaldırarak konfor alanında yeni bir çözüm daha sunuyor. Her üç kişiden birinin yaşamı boyunca en az bir kez yol tutması problemi yaşadığı biliniyor. Avrupa'da ise 30 milyondan fazla kişinin bu problemi kronik olarak yaşadığı kayıtlara geçmiş durumda.

Denizciler için geliştirilen bir çözümden yola çıkan şirket, yeni gözlükleriyle otomobil, otobüs veya trenle seyahat edenlerin yol tutması problemini ortadan kaldırıyor. Gözlüklerde, Boarding RingTM teknolojisini kullanılıyor. Patentli bu teknoloji sayesinde yol tutması problemi yüzde 95 oranında ortadan kalkıyor.

Gözlüğü çevreleyen sıvılar hem ön tarafta hem de yan taraflarda yer alıyor. Bu sıvılar sayesinde ufuk çizgisi yeniden yaratılıyor ve bulantı probleminin önüne geçiliyor. Seetroen gözlüklerinin tasarımı için Citroen, Paris'te yer alan kolektif bir tasarım stüdyosu olan 5,5 ile çalıştı.

Gözlük, Citroen'in konfor felsefesine uygun olması için yüksek teknolojili yumuşak dokunuşlu beyaz plastik malzemeden üretildi.

Kaynak: AA