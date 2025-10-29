Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu

Coral Adventurer adlı yolcu gemisinin cumartesi günü Lizard Adası’nda gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında 80 yaşındaki bir kadın, diğer yolcularla birlikte adanın Cook’s Look zirvesine tırmandıktan sonra dinlenmek için gruptan ayrıldı.

Gemi, gün batımında adadan ayrılırken birkaç saat sonra yaşlı kadının eksik olduğu fark edilince geri dönüldü.

Geniş çaplı arama başlatan ekipler, ertesi gün kadının cansız bedenini buldu.

60 günlük bir turun ilk durağındaydı

Olayla ilgili inceleme başlatılırken kadının, Avustralya kıyıları boyunca düzenlenen 60 günlük bir gemi turunun ilk durağında olduğu, bu turun bilet fiyatlarının ise on binlerce doları bulduğu belirtildi.

Coral Adventurer gemisinin şirket sitesine göre 120 yolcu ve 46 mürettebat kapasitesi bulunuyor. Gemi, Avustralya kıyılarındaki uzak bölgelere ulaşmak üzere özel olarak tasarlandı ve yolcuları günlük gezilere götürmek için küçük teknelerle donatıldı.

Queensland Polisi, olayın “ani ve şüpheli olmayan bir ölüm” olarak değerlendirildiğini, adli tıp raporu hazırlanacağını açıkladı.