Yolcu uçağında korkutan anlar! Kanattaki flap havada koptu

ABD'nin Texas eyaletinde Delta Air Lines'a ait bir Boeing 737 uçağının iniş öncesinde kanadındaki flapın kısmen kopması paniğe yol açtı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

CNN'in aktardığına göre, Orlando Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ve Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'na giden 1893 sefer sayılı uçakta, 19 Ağustos'ta inişten kısa süre önce sol kanattaki flapın bir kısmı ayrıldı. Uçakta bulunan 62 yolcu ve mürettebatın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayla ilgili soruşturma başlatırken, Delta Air Lines yaptığı açıklamada flapı kısmen kopan uçağın "bakım için hizmet dışı bırakıldığı" bilgisini paylaştı.

Yolculardan Shanila Arif'in kaydettiği görüntülerde, uçak havadayken kanadın arka kısmından sarkan flapın açıkça görüldüğü aktarıldı.

Flap nedir?

Flaplar, kanatların arka bölümünde yer alan ve kalkış ile iniş sırasında taşıma kuvvetini artıran hareketli parçalar olarak görev yapar.