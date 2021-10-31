Yolculara bıçakla saldırıp vagonu ateşe verdi
Japonya'nın başkenti Tokyo'da eli bıçaklı bir saldırgan yolculara saldırdıktan sonra vogonu ateşe verdi.
Tokyo'nun batısındaki Çofu bölgesinde hareket halindeki 10 vagonlu trende dizi filmleri aratmayan dehşet anları yaşandı. Elinde yanıcı madde bulunan bir kişi, sıvıyı vagona saçtı ve vagonu ateşe verdi.
Yerel saatle 20.00 civarında yaşanan olayda Keio hattında Şincuku yönüne doğru hareket eden tren, Çofu'daki Kokuryo istasyonundayken dehşet verici olay yaşandı.
Yolculara saldıran adam, hidroklorik asit olduğu tahmin edilen bir tür sıvıyı vagona saçtı ve yolcuları ateşe verdi. Olayda 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. Vagonda hasar meydana geldi.
Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, 20'li yaşlarındaki saldırganı gözaltına alırken, itfaiye birimleri vagonda çıkan yangını söndürdü.