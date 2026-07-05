Yolsuzluğu ihbar eden ödüllendirilecek! Irak'tan yeni uygulama

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Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, yolsuzlukla mücadele kapsamında yeni bir adım attı.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, kamuya ait varlıkların usulsüz şekilde elde edilmesine ilişkin bilgi sahibi olan vatandaşlara ihbarda bulunmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan gelecek ihbarların kamu mallarının tespit edilmesi, geri alınması ve yeniden devlet hazinesine kazandırılmasına katkı sağlayacağı belirtilerek, bunun hem ulusal hem de ahlaki bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

İhbar edenlere maddi ödül verilecek

Başbakan Zeydi'nin talimatıyla, yürürlükteki yasal düzenlemeler kapsamında ihbarda bulunan kişilere maddi ödül verileceği açıklandı.

Ödül miktarıyla ilgili bilgi paylaşılmazken, ihbarların yapılacağı resmi internet platformunun adresinin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

Operasyonlar sürüyor

Irak hükümeti son günlerde yürüttüğü geniş çaplı yolsuzluk operasyonlarında onlarca siyasetçi ve üst düzey kamu görevlisini gözaltına almıştı.