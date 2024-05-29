Yönetim 'yeni normal' dedi: Alman silah devi şirket Rheinmetall, Borussia Dortmund'a sponsor oldu

Bu haftasonu Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında final oynayacak Borussia Dortmund, Almanya'nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Rheinmetall ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Dortmund yönetimi, anlaşmayı "yeni normal" olarak nitelendiriyor.

3 yıllık anlaşma süresince Borussia Dortmund'a her yıl yedi haneli para ödeyecek olan Rheinmetall, Bundesliga'da bir takıma sponsor olan ilk silah üreticisi olarak tarihe geçti.

Şu an Almanya'nın en önemli silah üreticileri arasında yer alan Rheinmetall'in hisseleri Ukrayna-Rusya savaşında hükümetin Ukrayna'ya yardımları sonrası yüzde 500 değerlendi.

"Güvenlik ve savunmanın Alman demokrasisinin mihenk taşları"

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde güvenlik ve savunmanın alman demokrasisinin mihenk taşları olduğunu ve bu hususların nasıl korunduğuyla yakından ilgilenmenin doğru karar olduğunu düşündüklerini söyleyerek "Avrupa'da özgürlüğün nasıl savunulması gerektiğini gördüğümüz şu günlerde yeni normale alışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Anlaşma forma sponsorluğu üzerinden yapılmasa da Rheinmetall'in logosu forma dışında pek çok noktada kullanılacak ve reklam kampanyalarını 'süsleyecek'.

Rheinmetall logosu Şampiyonlar Ligi Finali'nde

Buna göre Borussia Dortmund'un 1 Haziran'da İspanyol temsilci Real Madrid ile oynayanacağı Şampiyonlar Ligi Finali'nde Rheinmetall logosu yer alacak.

İptali için imza toplanıyor

Almanya'nın önde gelen savaş karşıtı organizasyonlarından Alman Barış Topluluğu sponsorluğun iptali için kolları sıvadı. Anlaşmanın "futbol ruhuna aykırı" olduğunu ifade eden Alman Barış Topluluğu, konuya ilişkin imza kampanyası başlattı.

Rheinmetall, İsrail'e silah sattığı için de protesto edilmişti

Geçtiğimiz aylarda Berlin’in Wedding semtinde, Almanya’nın en büyük silah şirketlerinden biri olan Rheinmetall'in yan kuruluşu Pierburg'in binası önünde toplanan göstericiler, Rheinmetall şirketinin İsrail’e silah satışlarını protesto etmişti.