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Youtube Almanya ve B. Krallık'ta veri doğrulama hizmetine başlayacak

Youtube, COVID-19 ve seçimler konularında kullanıcılarına doğrulanmış verilere göre sonuçlar verecek.

Youtube Almanya ve B. Krallık'ta veri doğrulama hizmetine başlayacak
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Google'ın video paylaşım platformu Youtube, video aramalarına yeni bir özellik getirerek Almanya ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılarına, yanlış bilgi kampanyaları ile mücadele kapsamında doğrulanmış veriler içeren sonuçlar gösterecek.

Youtube'un doğrulanmış veri özelliği, COVID-19 ve seçimler kategorilerini kapsarken, CNBC'nin haberine göre Alman kullanıcılar Correctiv ve BR24 kaynaklarından doğrulanmış sonuçlara, Birleşik Krallık'taki kullanıcılar ise BBC ve Full Fact kaynaklarından doğrulanmış sonuçlara ulaşacak.

Doğrulanmış veri özelliği ABD, Brezilya ve Hindistan'da daha önce aktif hale getirilmişti.

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