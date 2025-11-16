YouTube-Disney krizi çözüldü: Tüm kanallar platforma geri döndü

Teknoloji devi Google'ın sahibi olduğu YouTube ile medya devi Walt Disney arasındaki uzun süren ücret anlaşmazlığı nihayet çözüldü. Milyonlarca aboneyi ekransız bırakan krizin ardından taraflar, Disney'e ait tüm kanalların YouTube TV platformuna geri döndüğünü duyurdu.

Disney'in tüm kanalları yeniden yayında

Şirketlerin ayrı ayrı yaptıkları açıklamalara göre; ABC, ESPN, FX ve National Geographic dahil olmak üzere tüm Disney kanalları yeniden YouTube TV üzerinden izlenebilir hale geldi. Kanallar, cuma günü itibarıyla platformdaki yerini aldı.

YouTube, bu anlaşmanın bir parçası olarak, ESPN Unlimited dahil olmak üzere ESPN'in tüm spor içeriklerinin 2026 yılı sonuna kadar abonelere ek ücret olmaksızın temel paket içerisinde sunulacağını da bildirdi.

Krizin kaynağı: Taşıma ücretleri

Taraflar arasındaki anlaşmazlık, yayıncıların kablo ve yayın ağlarını platformlarda göstermek için platformlardan aldıkları ve "taşıma ücretleri" (carriage fees) olarak bilinen abone başı ücretler yüzünden tıkanmıştı. Bu mali anlaşmazlık nedeniyle Disney kanalları, 30 Ekim'de ABD'nin en büyük ücretli TV servislerinden biri olan YouTube TV'den kaldırılmıştı.

Bu durum, ABD Seçim Günü yayınlarını ve 3 Kasım'daki Arizona Cardinals–Dallas Cowboys "Monday Night Football" karşılaşması gibi önemli canlı spor müsabakalarını takip etmek isteyen milyonlarca abonenin erişimini engellemişti.

Anlaşmanın finansal detayları hem YouTube hem de Disney tarafından açıklanmazken, geçtiğimiz haftalarda CNBC'de yayımlanan haberler Disney'in özellikle ESPN için büyük dağıtımcıların ödediği seviyelerde, yaklaşık ayda abone başına 10 dolar talep ettiğini ortaya koymuştu.

YouTube Disney'i, Disney de YouTube'u suçladı

Krizin zirve noktasında, YouTube TV kullanıcıları Seçim Günü yayınlarını da kaçırmıştı. Disney, bu kamusal yarar gerekçesiyle ABC'nin 4 Kasım'da platforma geçici olarak geri getirilmesini talep etmiş, ancak YouTube TV bu isteği reddederek "bir günlük dönüşün kullanıcıları yanıltacağını" belirtmişti.

Pazarlık sürecinde taraflar birbirlerini suçlamaktan da çekinmedi. YouTube, Disney'i, "karartma tehdidini", kullanıcıya yansıyacak fiyat artışlarını kabul ettirmek için bir pazarlık taktiği olarak kullanmakla eleştirmişti.

Disney ise YouTube TV'yi, "diğer iş ortaklarının kabul ettiği koşulları reddedip daha düşük ücretlerle ayrıcalık talep etmekle" itham etmişti. Disney, kendisine ait Hulu + Live TV ve Fubo gibi diğer platformların bu şartları kabul ettiğini hatırlatmıştı.