  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. YouTube Trump’ın hesabını süresiz askıya aldı
Takip Et

YouTube Trump’ın hesabını süresiz askıya aldı

YouTube, eski ABD başkanı Donald Trump’ın hesabının süresiz olarak askıya alındığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
GÜNCELLEME
Takip Et

YouTube, başkanlık seçim sonuçlarına itiraz eden vatandaşlara ayaklanma ayaklanma çağrısı yaparak, başkentte meydana gelen olaylara sebep olduğu gerekçesiyle askıya alınan eski başkan Donald Trump’ın hesabının süresiz olarak askıya alınma kararı alındığını duyurdu.

Google’ın sahip olduğu YouTube ayrıca Trump’ın danışmanı Rudy Giulani’nin platform üzerinden para kazanmasına kısıtlama getirildiğini açıkladı.

 