YouTube Trump’ın hesabını süresiz askıya aldı
YouTube, eski ABD başkanı Donald Trump’ın hesabının süresiz olarak askıya alındığını açıkladı.
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YouTube, başkanlık seçim sonuçlarına itiraz eden vatandaşlara ayaklanma ayaklanma çağrısı yaparak, başkentte meydana gelen olaylara sebep olduğu gerekçesiyle askıya alınan eski başkan Donald Trump’ın hesabının süresiz olarak askıya alınma kararı alındığını duyurdu.
Google’ın sahip olduğu YouTube ayrıca Trump’ın danışmanı Rudy Giulani’nin platform üzerinden para kazanmasına kısıtlama getirildiğini açıkladı.