YouTube’dan Meclis'e: Japonya siyasetinde 'Sanseito' rüzgarı!

Japonya'da yalnızca 5 yıl önce YouTube kanalında ortaya çıkan popülist “Sanseito” hareketi, siyasi alanda büyük bir başarıya imza attı. 2020’de kurulan Sanseito, son yapılan Danışman Meclisi seçimlerinde sandalye sayısını 1’den 15’e yükselterek kamuoyunun dikkatini çekti.

20 Temmuz’da düzenlenen seçimlerde seçmen, üst meclisteki 125 sandalyenin yeni sahiplerini belirlemek üzere sandık başına gitti. İktidar koalisyonu 47 sandalye kazanarak çoğunluğu yitirirken, muhalefet cephesi toplamda 126 sandalyeye ulaşarak üstünlük sağladı. Sanseito hareketi ise beklenenin çok üzerinde bir başarı elde ederek hedefinin de ötesine geçti.

“Önce Japonya” sloganı ve radikal söylemler

Sanseito, kuruluşundan bu yana “Önce Japonya” sloganıyla tanınıyor. Parti; Covid-19 aşılarına, aşırı turizme ve yabancı göçe karşıtlığıyla gündeme geldi. Aşıları “cinayet silahı” olarak tanımlayan Sanseito, LGBTQ+ bireylerin görünürlüğüne de karşı çıkıyor. Göçmenlerin ülkede “ayrıcalıklı” muamele gördüğünü savunarak yabancı karşıtı söylemleriyle dikkat çekiyor.

Siyasete YouTube’dan adım attılar

Sanseito’nun kökeni 2020 yılında Kamiya Sohei, Yuuya Watase ve Kyoumoto Kazuya'nın başlattığı YouTube kanalına dayanıyor. “Kendin Yap Partisi” (Seito-DIY) mottosuyla başlatılan içeriklerde, sıfırdan bir siyasi partinin nasıl kurulabileceği halka gösterildi. 465 binden fazla abonesi bulunan kanalda, şu ana dek 1600’den fazla video yayımlandı.

Parti lideri Kamiya: Müdür, öğretmen, yedek asker

Sanseito’nun lideri Kamiya Sohei, kariyerine İngilizce öğretmenliğiyle başladı. Ailesinin işlettiği mağazada müdürlük yapan Kamiya, aynı zamanda yedek asker olarak görev aldı. 2007’de Kansai Üniversitesi'nden hukuk doktorası alan Kamiya, siyasete iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile adım attı. 2020 yılında ise Sanseito’yu kurarak sağ popülist çizgiyi sahiplendi.

Parti programı: Göç kısıtlaması, vergi indirimi, casusluk yasası

Sanseito; vergilerin düşürülmesi, yabancı işçi akışının sınırlandırılması, vatandaşlık almanın zorlaştırılması, göçmenlere sağlanan yardımların kısıtlanması gibi konularda sert politika önerileri sunuyor. Parti aynı zamanda güçlü güvenlik önlemleri, casusluk karşıtı yasalar ve “aşı karşıtı sağlık sistemi” için çalışmalar yürütüyor.

Trump tarzı liderlik ama Trump değil

Sanseito lideri Kamiya Sohei, mitinglerinde kullandığı dil ve söylemler nedeniyle Japon basınında sıklıkla Donald Trump’a benzetiliyor. Ancak Kamiya bu kıyaslamaya temkinli yaklaşıyor. Kendisine “Trump’ın Japonya’daki temsilcisi” denilmesine karşı çıkmayan Kamiya, “Trump’ın liderlik tarzı değil ama egosu Japonlar için fazla bencil” diyor.

Uzmanlar ne diyor?

Chiba Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mizuşima Jiro, Sanseito'nun “açıkça şovenist” ve “kemer sıkma karşıtı” bir parti olarak ilk defa bu kadar destek bulduğunu belirtti. Japan Society Başkanı Joshua Walker ise “Bu, her şeyden çok LDP ve Başbakan İşiba’nın zayıflığının sonucu” yorumunda bulundu.

Sanseito’nun kurucusu Kamiya, gelecek seçimlerde 50 ila 60 sandalye kazanmayı hedeflediklerini söyledi. “Partimizin politikalarını hayata geçirebilmemiz için bu güce ihtiyacımız var” diyen Kamiya, Japonya’da sağ popülizmin yükselişini temsil eden figürlerden biri haline geldi.