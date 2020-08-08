Yüksek etkili aşı geliştirilme ihtimali düşük

08 Ağustos 2020

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalık Enstitüsü (NIAID) Direktörü ve Beyaz Saray COVID-19 Danışmanı Dr. Anthony Fauci, bilim insanlarının yüzde 75 etkili bir aşı bulmayı umduklarını ancak yüzde 60 ya da yüzde 50 etkilik oranlarının da kabul edilebilir olduğunu ve yüksek etkili bir aşı bulma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi ve, "Bu sebeple halk sağlığı yaklaşımımızı sürdürmeliyiz dedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) daha önce yapılan açıklamada yüzde 50 etkiye sahip bir aşı bulunması ve güvenli olması durumunda onaylanacağı belirtilmişti.