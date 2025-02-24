Yüksek maaşlar, erken emeklilik! Dünyada yayılan akım: FIRE

Batılı ülkelerde giderek daha fazla ilgi gören "Finansal Bağımsızlık, Erken Emeklilik" (FIRE) hareketi, bireylerin genç yaşta birikim yaparak iş hayatından erken çekilmelerini hedefliyor. Kasım ayında Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen etkinlik, bu hareketin üyelerini bir araya getirdi.

Lüks bir tatil köyünde gerçekleşen ve katılım ücreti 1800 dolar olan bu beş günlük kampa, ABD ve Avustralya'dan gelen yaklaşık 50 kişi katıldı. Business Insider muhabiri Shubhangi Goel'in de katıldığı kampta katılımcılar ağırlıklı olarak teknoloji ve finans sektörlerinden yüksek maaşlı profesyonellerdi. Grup, 35 ila 60 yaş arasında değişen bireylerden oluşuyordu ve bazıları iş hayatını yıllar önce bırakmıştı. En genç katılımcı ise 22 yaşındaydı.

Kendi hikayelerini paylaştılar

Etkinlik boyunca düzenlenen grup oturumlarında, katılımcılar iş hayatını terk etmeye nasıl karar verdiklerini ve bu süreçte yaşadıkları duygusal deneyimleri paylaştı. Business Insider muhabiri Shubhangi Goel'in aktardığına göre, bazı katılımcılar yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Çocukluk travmalarından, ailevi yükümlülüklerin yarattığı baskıya kadar birçok farklı sebep, onları erken emekliliğe yönlendiren unsurlar arasında yer aldı.

Etkinliği organize eden ve kendisi de 44 yaşında erken emekli olan Amy Minkley, uzun süre finansal sıkıntılar yaşadığını ve erken emekliliğe ulaşmak için büyük çaba harcadığını belirtti. Minkley, "İlk katıldığım etkinlikte, benim gibi düşünen insanlarla tanıştığımı hissettim" diyerek, bu tür buluşmaların kendisine finansal bağımsızlık yolunda önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Erken emekliliğe eleştiriler

FIRE hareketi, düşük harcamalarla agresif tasarruf yaparak erken yaşta emekli olmayı teşvik etse de herkes için uygulanabilir bir model değil. Düşük gelirliler için bu hedefe ulaşmak zor olabilir. Katılımcılardan biri, toplumda erken emekliliğin genellikle imkânsız olarak görüldüğünü belirterek, "Neyi değerli bulup para harcadığın önemli" ifadelerini kullandı.