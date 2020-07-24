"Yükselen gerilimin sorumlusu ABD"

24 Temmuz 2020

ABD ve Çin arasında yükselen gerginlik karşılıklı açıklamalarla devam ediyor, son olarak Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ve Çin arasındaki gerginliğin ABD kaynaklı olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin'e karşı sözlerini değerlendiren Yi, "Bilinçli ve bağımsız ruhlu olan hiçbir ülkenin Çin'e karşı ABD'nin yanında durmayacağını söyledi. Yi ayrıca, Çin'in çatışmasız ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler istediğini ifade etti.