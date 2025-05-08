'Yumuşak güç' teorisinin babası Harvard Profesörü Joseph Nye hayatını kaybetti

Bir dönem fikir ve çalışmaları ile Amerikan dış politikasına yöne veren, ünlü siyaset bilimci Joseph Nye, 88 yaşında hayata veda etti

60 yılı geçen Harvard kariyeri boyunca hem akademide hem de politikada derin izler bırakan Joseph Nye, ABD'nin eski başkanları Jimmy Carter ve Bill Clinton döneminde de dış politikaya ilişkin önmeli görev ve sorumluluklar aldı. Sovyetler sonrası nükleer silahların kontrolüne yönelik çalışmaları ile ABD dış politikasını şekillendirdi.

"Yumuşak güç" kavramının isim babasıydı

35 ylıl önce ortaya attığı 'yumuşak güç' kavramı ile uluslararası siyeseti yeniden tanımladı. Harvard Profesörü Joseph Nye, bu kavramla askeri güç ve ekonomik baskı yerine kültürel cazibe, değerler ve diplomasinin daha etkin bir ikna yöntemi olduğunu savunuyordu.

Robert Keohane ile birlikte yazdığı "Power and Interdependence" kitabı neoliberal teoriye yön veren temel eserler arasında yer alırken, Nye kendisinin “liberal realist” olduğunu belirtiyordu.

'Bu kötü bir dönem ama atlatacağız'

Harvard kariyeri boyunca kadınların akademide temsiline öncelik çalışmalar da yürüten Nye, son yıllarında ABD'nin yumuşak gücünün zayıfladığını belirtiyor, “Bu kötü bir dönem ama atlatacağız" diyordu. Trump dönemine ilişkin temkinli iyimserliğinin biraz solsa da devam ettiğini söylüyordu.

Nye’nin ölümü sonrası Harvard camiasından ve akademi dünyasından çok sayıda taziye mesajı geldi. Harvard Kennedy School Dekanı Jeremy Weinstein, Nye için “Bu kurumu bugünkü hâline getiren vizyoner bir liderdi” derken, Belfer Center Direktörü Meghan O’Sullivan, “İnsanlığımıza dokunan bir bilgelik taşıyordu” ifadesini kullandı.