Yunan basını yazdı: Mekke Anlaşması Atina'yı 'rahatsız' etti

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Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Atina'da endişeyle karşılandığını yazdı.

Gazete, "Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı" başlıklı haberinde, Yunanistan'ın Suudi Arabistan ile son yıllarda geliştirdiği yakın ilişkilere rağmen üçlü savunma anlaşmasının hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti.

Atina karşılıklı savunma anlaşması beklemiyordu

Haberde, Yunanistan'ın ABD'nin İran'a karşı bölgesel işbirliğini güçlendirmeye yönelik girişimlerini yakından izlediği ancak sürecin karşılıklı savunma yükümlülüğü içeren bir anlaşmayla sonuçlanacağını öngöremediği ifade edildi.

Mekke Anlaşması'nın, Atina'nın desteklediği Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'na (IMEC) yönelik beklentileri de olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Yunanistan Suudi Arabistan'a Patriot konuşlandırmıştı

Kathimerini, Atina yönetiminin son beş yılda Riyad ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yoğun diplomatik çaba gösterdiğini hatırlattı.

Bu süreçte Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a Patriot hava savunma sistemi konuşlandırdığı ve ülkede görev yapan Yunan askerlerinin Suudi enerji altyapısının korunmasına katkıda bulunduğu aktarıldı.

Riyad'ın güvenlik arayışına dikkat çekildi

Gazete, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki anlaşmanın, Riyad'ın Husilerden kaynaklanan güvenlik tehditlerine karşı bölgesel savunma işbirliğini güçlendirme arayışının sonucu olduğunu öne sürdü.

Ankara'nın ise bu ortaklık aracılığıyla Körfez ülkelerine yönelik savunma sanayisi ihracatını artırmayı hedeflediği belirtildi.

Haberde, Türkiye ile Pakistan'ın insansız hava araçlarının geliştirilmesi alanında birlikte çalıştığı, Suudi Arabistan'ın da Türk savunma şirketi Baykar'dan insansız hava araçları satın aldığı hatırlatıldı.

Diğer bölge ülkelerine de açık olabilir

Kathimerini, Türk yetkililerin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığını açıkladığını aktardı.

Anlaşmanın ilerleyen dönemde bölgedeki diğer ülkelerin katılımına da açık olabileceği belirtildi.