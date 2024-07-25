Yunanistan 44 yılın en uzun süreli sıcak hava dalgasıyla kavruldu

Yunanistan'da son 44 yılın en uzun süreli sıcak hava dalgası yaşandı. Böyle bir durumun en son 15 gün süren sıcaklık dalgasıyla Temmuz 2023'te yaşandığını belirten uzmanlar, iklim değişikliğinin aşırı hava koşullarının başlıca nedenleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Çalışanları sıcaktan korumaya dair özel tedbirler alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkede sıcak hava dalgasının etkili olduğu günlerde çalışanların korunması amacıyla çeşitli tedbirler almıştı. Beyaz yakalılar ve memurlara ise 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda uzaktan çalışma imkanı sağlanmıştı.

Akropolis'in kapıları dahi ziyarete kapatıldı

Parthenon Tapınağı'nın da bulunduğu Akropolis aşırı sıcaklık nedeniyle 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapalı kalmış, açık havada yapılan inşaat, kurye hizmetleri ve ürün nakliyatı gibi işlerin durdurulmasına karar verilmişti. Bu kurallara uymayan işverenlere, her çalışan için 2 bin Euro para cezası kesileceği duyurulmuştu.