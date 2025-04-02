Yunanistan, askeri gücünü artırmak için 25 milyar euro harcayacak

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinin önümüzdeki 12 yıl içinde savunma harcamalarına 25 milyar euro ayıracağını açıkladı. 2037 yılına kadar uygulanacak bu strateji, Avrupa'nın savunma politikalarında önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemde hayata geçirilecek.

Miçotakis, savunma stratejisinin detaylarını paylaşırken, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları ve ABD’nin Avrupa’daki güvenlik politikalarında geri çekilmeye başlamasının kıtadaki birçok ülkeyi askeri harcamalarını artırmaya yönlendirdiğini belirtti. Atina’nın da bu doğrultuda savunma kabiliyetlerini güçlendirme kararı aldığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı, yaptığı açıklamada “Savunma kabiliyetlerimize yapılan yatırımlar, egemenliğimize yapılan yatırımlardır” ifadesini kullandı. Ayrıca, 25 milyar euroluk bütçenin Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından önceliklere göre yönlendirileceğini ve kritik ihtiyaçların belirlenerek en etkili savunma planlarının oluşturulacağını dile getirdi.

Son yıllarda hava ve deniz gücünü artırmak için Rafale savaş uçakları ve Belharra fırkateynleri satın alan Yunanistan, savunma yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, yenilenmiş bir ordu yapısı oluşturulması, yeni askeri teknolojilere yatırım yapılması ve ulusal savunma sanayisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Avrupa genelinde birçok ülke, Ukrayna’daki savaşın yarattığı güvenlik riskleri ve NATO müttefiklerinin savunma bütçelerini artırma çağrıları nedeniyle askeri harcamalarını artırma kararı aldı. Fransa, Almanya ve Polonya gibi ülkeler büyük ölçekli savunma yatırımları yaparken, Yunanistan da bu stratejiye dahil olan ülkeler arasına katılıyor.

Miçotakis'in açıkladığı plan, Avrupa’nın jeopolitik dengeleri açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri dengeyi nasıl etkileyeceği de merak konusu olmaya devam ediyor.