Yunanistan batıdaki karasularını genişletmek için tasarı hazırlıyor
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Yunanistan'ın batıdaki karasularını genişletmek için tasarı hazırladığını açıkladı.
Yunanistan yakında ülkenin İyon denizindeki karasularını genişletmesine olanak tanıyacak bir tasarı sunacak.
Açıklama, Yunan kanunyapıcılarının Yunanistan'la İtalya arasında ve Yunanistan'la Mısır arasında deniz sınırı anlaşmasını onaylayıp onaylamamayı görüştüğü parlamentoda konuşan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis tarafından yapıldı.
Mitsotakis, "Yunanistan parlamentoya sunulacak tasarı ile batıdaki karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline genişletecek." dedi.
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Kaynak: Reuters