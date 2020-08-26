ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Dünya
  • Yunanistan batıdaki karasularını genişletmek için tasarı hazırlıyor

Yunanistan batıdaki karasularını genişletmek için tasarı hazırlıyor

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Yunanistan'ın batıdaki karasularını genişletmek için tasarı hazırladığını açıkladı.

Yunanistan batıdaki karasularını genişletmek için tasarı hazırlıyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Yunanistan yakında ülkenin İyon denizindeki karasularını genişletmesine olanak tanıyacak bir tasarı sunacak.

Açıklama, Yunan kanunyapıcılarının Yunanistan'la İtalya arasında ve Yunanistan'la Mısır arasında deniz sınırı anlaşmasını onaylayıp onaylamamayı görüştüğü parlamentoda konuşan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis tarafından yapıldı.

Mitsotakis, "Yunanistan parlamentoya sunulacak tasarı ile batıdaki karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline genişletecek." dedi.

Doğu Akdeniz'de tatbikat kararı: Fransa da katılıyorDoğu Akdeniz'de tatbikat kararı: Fransa da katılıyor

Kaynak: Reuters

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap