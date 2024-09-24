Yunanistan çıkarlarını savunan örgütten ABD'ye 'Türkiye' mektubu

ABD'de Yunanistan lehine lobi faaliyeti yürüten Helen Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına olası bir izni önlemek için girişimde bulundu.

Amerikan Kongresi’nin dört kilit ismine hitaben bir dilekçe yazan HALC üyeleri, Türkiye'nin bu silahları "ABD'nin müttefiklerine karşı" kullandığını öne sürdü.

DW Türkçe’nin aktardığı dilekçe, senatörler Ben Cardin ve Jim Risch ile Temsilciler Meclisi üyeleri Michael McCaul ve Gregory Meeks'e gönderildi.

Kongre'ye 'Talepleri reddedin' çağrısı

HALC dilekçesinde, "Türkiye F-35 programına tekrar dahil edilme ayrıcalığına erişmeden önce Amerikan halkına çok şey kanıtlamalı. Türkiye, Amerikan yapımı silahları Amerika'nın ortakları ve müttefiklerine karşı kullanmaya istekli olduğunu gösterdi ki bu ABD'nin çıkarlarına aykırı" ifadeleri yer aldı.

Dilekçede ayrıca Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrini kapsamında Amerikan yapımı F-16 savaş uçakları ile Yunan hava sahasını ihlal ettiği savunularak "Pahalı uçakların Yunan egemenliğine karşı kullanıldığı" vurgulandı.

Aynı metinde Türkiye "Rusya ile işbirliği yapmak, Hamas'a sığınak olmak ve NATO'ya şantaj yapmakla" da suçlandı, "Türkiye F-35'ler veya gelişmiş jet motorları ile ödüllendirilemez" denilerek Kongre'den Ankara'nın taleplerini reddetmeleri istendi.

S-400'ler nedeniyle programdan çıkarıldı

Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı gerekçesiyle F-35 programından çıkarılmış, dönemin Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla CAATSA yaptırımları uygulanmaya başlanmıştı.

Ankara F-35'lerin yokluğunda yaşlanan filosunu gençleştirmek için ABD'den yeni F-16 jetleri ve modernizasyon kitleri talep etmişti.

Washington bu satışa onay verirken halihazırda Milli Savunma Bakanlığı ile tedarikçi taraflar arasında teknik görüşmeler devam ediyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'nın hâlâ F-35'lerle ilgilendiğini, satışa engel CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını sağlayacak formüller üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.