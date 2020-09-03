Yunanistan ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 14 daraldı

03 Eylül 2020

Yunanistan İstatistik Kurumu’nun (ELSTAT), öncü verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 14 küçüldü.

Ülke ekonomisindeki daralma geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,9 ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 küçülmeden sonra geldi. Böylece Yunanistan ekonomisi 3 çeyrek üst üste daralmasını devam ettirdi.

GSYH, geçen yılın ikinci çeyreğine göre ise yüzde 15,2 daraldı.

Çeyreklik bazda ele alındığında, büyümeye en büyük olumsuz katkı dış ticaretten geldi. İkinci çeyrekte mal ve hizmet ihracatı yüzde 31,2 ve ithalat 16,7 düştü. Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları yüzde 9,3 ve genel sabit yatırımlar yüzde 2 düşüş gösterdi. Bunun yanında, COVID-19 krizinin Yunanistan’ın turizm ve deniz taşımacılığından elde ettiği geliri baltaladığı ifade ediliyor.

Söz konusu küçülme, son 25 yılın en yüksek çeyreklik küçülmesini olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bu orandaki küçülmenin IMF ve AB’nin kurtarma paketleriyle batmaktan kurtulan ekonominin on yıllık kazanımlarını götürdüğü değerlendirmesinde bulunuyor.

Yunan hükümeti, COVID-19 salgınının etkisiyle GSYH'de bu yıl için yüzde 8 daralma öngörürken, bu durum ülke ekonomisini 2017 yılı seviyesine düşürecek.