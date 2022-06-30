Yunanistan F-35 satın alma talebini ABD'ye iletti

Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan'ın daha önce Başbakan Kiryakos Miçotakis’in açıkladığı 20 adedi kesin, 20 adedi ise şartlı olmak üzere toplam 40 adet F-35 savaş uçağının satın alınmasına ilişkin talep mektubunu imzalayarak ABD makamlarına gönderdiği belirtildi.

Önümüzdeki günlerde ise Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkililerinin ABD’ye ziyaret gerçekleştirerek satın alma sürecini hızlandırmasının beklendiği belirtildi.



Yunanistan'ın ABD'ye F-35 uçağı satın alma talebine ilişkin haberle hakkında hükümet kaynakları ise, “Savunma Bakanlığının meselesi ve uzun süredir devam eden bir süreç. Bu, uzun bir sürecin ilk adımı olan talep mektubunun imzalanması ve gönderilmesidir” dedi.