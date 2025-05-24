Yunanistan-GKRY elektrik hattı projesi masraflarının faturalara yansıyacağı iddia edildi

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, "Great Sea Interconnector (GSI)" olarak bilinen ve Yunanistan ile GKRY arasında elektrik bağlantısı sağlaması planlanan projenin hayata geçip geçmeyeceği, geçse bile ne zaman yapımına başlanacağı dahi henüz belli değilken giderler, elektrik faturalarına yansımaya başlayacak.

Toplam 1 milyar 939 milyon avroya mal olması beklenen projenin 647 milyon avrosu Avrupa Birliği (AB) tarafından karşılanacak.

Geri kalan tutar ise yüzde 37'si Yunanistan, yüzde 63'ü GKRY'deki tüketicilerinden olmak üzere toplam 35 yıllık süreçte ödenecek.

Projenin 2023-2025 masrafları göz önünde bulundurulduğunda Yunanistan'daki tüketicilerin ilk etapta 7,3 milyon avroluk ödeme yapmaları gerekecek.

Haberde bu tutarın yarısının 1 Temmuz itibarıyla elektrik faturalarına yansımaya başlayacağı, diğer yarısının ise 2026'da ödeneceği öne sürüldü.