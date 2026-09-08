Yunanistan, İtalya'dan fırkateyn alımı için anlaşma imzaladı

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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, bugün Roma'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü.

Crosetto, yaptığı yazılı açıklamada, Dendias ile bugün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Görüşmede, Avrupa savunma ve güvenliğine ilişkin ortak vizyonumuzu derinleştirmek ve mevcut zorluklara ortak çözümler belirlemek amacıyla bakanlıklarımız arasında yapılandırılmış bir diyalog başlatma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca, ticari filolar da dahil olmak üzere filolarımızın seyrüsefer özgürlüğünü ve daha genel olarak Akdeniz genelinde güvenliği sağlamada işbirliğimizin önemini de vurguladık." ifadelerini kullandı.

Crosetto ayrıca iki ülkenin savunma sanayileri arasındaki işbirliğini güçlendirmenin, teknolojik çalışmaları teşvik etmenin ve yenilikçi ürün ve yeteneklerin ortak geliştirilmesini sağlamanın yollarını da araştırdıklarını belirtti.

Crosetto ile Dendias'ın Roma'daki görüşmesi sırasında bir imza töreni de yapıldı.

Askeri gemileri de üreten İtalyan Fincantieri şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süredir gündemde olan Yunanistan'ın, İtalya'dan ikinci el FREMM tipi 2 adet fırkateyn alımı konusunda uygulama anlaşması imzalandı.

Açıklamada, "İtalya ve Yunanistan, bugün Roma'da, Fincantieri aracılığıyla, halihazırda İtalyan donanmasında hizmette olan iki FREMM fırkateyni, Carlo Bergamini ve Virginio Fasan'ın, Yunan donanmasına devredilmesine ilişkin uygulama anlaşmasını imzaladı." ifadesi yer aldı.

Söz konusu uygulama anlaşmasının, Eylül 2025'te imzalanan işbirliği mutabakatı ve niyet beyanının ardından geldiği belirtilerek, anlaşmanın şartlarına göre, Fincantieri’nin hem transfer sürecinde hem de iki geminin tüm yaşam döngüsü boyunca destek faaliyetlerinde ve Yunanistan ile endüstriyel işbirliğinin güçlendirilmesinde öncü rol oynayacağı ifade edildi.

FREMM tipi fırkateynler

Fransa ve İtalya'nın 2000'li yılların başında geliştirdiği "Çok Amaçlı Avrupa Fırkateynleri" (FREMM) programı kapsamında üretilen fırkateynler, İtalyan donanmasında halihazırda "Bergamini" sınıfı, Fransız donanmasında ise "Aquitaine" sınıfı olarak hizmet veriyor.

İtalya için üretilen Bergamini sınıfı fırkateynler 144,6 metre uzunluğa, 19,7 metre genişliğe, 6 bin 900 ton deplasmana ve elektrikli dizel tahrik sistemine sahip bulunuyor.

En yüksek 27 knot hıza ulaşabilen fırkateynler, 15 knotluk hızda 6 bin deniz mili yapabiliyor.

Radarda düşük görünürlüğe sahip fırkateynlerin taşıdığı silahlar, gemilerin genel maksat ve denizaltı savunma harbi gibi görevlerine göre değişiyor.

FREMM kapsamında, İtalyan donanması için 2008 ile 2025 yılları arasında Bergamini sınıfı 12 fırkateyn üretildi, bunların 8'i genel maksat, 4'ü denizaltı savunma harbine yönelikti.

İtalya, bu seride üretilen iki genel maksat fırkateynini 2020 yılında Mısır'a satmıştı.

Yunanistan'ın, İtalya'dan ikinci el olarak alacağı gemiler, İtalyan donanmasında halihazırda "Bergamini" sınıfı olarak adlandırılan 10 fırkateynden ilk ikisi olacak. Bu sınıfta ilk üretilen genel maksat fırkateyni "ITS Carlo Bergamini (F590)" Mayıs 2013'te ve denizaltı savunma harbine yönelik üretilen "ITS Virginio Fasan (F591)" ise Aralık 2013'te hizmete alınmıştı.

FREMM tipi fırkateynler, halihazırda İtalya ve Fransa'nın dışında, Mısır ve Fas donanmaları tarafından kullanılıyor.

Endonezya da 2021 yılında İtalya'ya 6 adet FREMM tipi, Portekiz de bu yıl 3 adet FREMM Evo tipi fırkateyn siparişi vermişti.