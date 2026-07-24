Yunanistan kesenin ağzını açtı: İsrail'den milyarlık savunma sistemi

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Yunanistan, Silahlı Kuvvetlerin 2030 hedefleri kapsamında hayata geçirilecek 4,2 milyar Euro'luk savunma yatırım programına onay verdi. Programda yer alan sistemlerin büyük bölümünün İsrail’den tedarik edilmesi planlanıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından açıklama yapan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkenin "Uzun vadeli silahlanma" programındaki çeşitli sözleşmelerin kurul tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Program 11 başlıktan oluşuyor

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin 2030 hedefleri doğrultusunda hazırlanan program, 11 ayrı başlık altında toplam 4,2 milyar Euro'luk savunma yatırımını içeriyor.

Kathimerini gazetesinin haberine göre bütçeden en büyük pay, İsrail’den satın alınacak ve Yunanistan tarafından "Aşil Kalkanı" olarak adlandırılan hava savunma sistemine ayrılacak.

Hava savunmasına 3,1 milyar Euro

İsrail menşeli hava savunma sistemleri için 3,1 milyar Euro harcanması öngörülüyor. Sistemlerin, sözleşmenin imzalanmasının ardından 35 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Uçaksavar, balistik füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı koruma sağlaması amaçlanan savunma ağı; Spyder tipi taşınabilir mobil hava savunma sistemi, Barak MX tipi çok katmanlı hava ve füze savunma sistemi ile David’s Sling (Davud Sapanı) tipi orta ve uzun menzilli hava ve füze sisteminden oluşacak.

Ege adalarındaki sistemler güçlendirilecek

Program kapsamında Ege’nin doğusundaki adalarda konuşlandırılan mevcut kinetik olmayan insansız hava aracı savunma sistemlerinin kapasitesi de artırılacak.

Deniz ve hava araçları da alınacak

Savunma yatırımları arasında VICTA tipi hibrit deniz aracı ile C-390 tipi askerî nakliye aracının tedariki de bulunuyor. Ayrıca Apache taarruz helikopterlerinde kullanılmak üzere AGM-114 Hellfire füzelerinin satın alınması planlanıyor.