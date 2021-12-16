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Yunanistan'a girişte COVID-19 testi istenecek

Yunanistan'a girecek tüm ziyaretçilerden, COVID-19 için PCR testi isteneceği bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'a gelecek tüm ziyaretçilerden, geldikleri ülkeye bakılmaksızın, ülkeye girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış PCR testi isteneceği belirtildi.

Ülkede COVID-19'un Omicron varyantının görülmesinin ardından, salgınla mücadele kapsamında alınan bu tedbirin 19 Aralık saat 06.00'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Yunanistan'da şu ana dek 10 Omicron varyantı vakası tespit edildi.

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