Yunanistan'a sığınmacı geçişi en yüksek seviyesinde

03 Ekim 2017

Ege Denizi'ndeki tehlikeli yolculuğun ardından Yunan adalarına ulaşan sığınmacıların sayısı geçen ay 4 bin 859 kişiye yükseldi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre eylül, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatının uygulanmaya başlandığı Mart 2016'dan bu yana en fazla sığınmacı geçişinin yaşandığı ay oldu.

Yaz aylarında yukarı yönlü bir seyir izleyen sığınmacı geçişleri, eylülde en yüksek seviyesine çıkarak 4 bin 859 olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda sığınmacı geçişi, 3 bin 584 olan bir önceki aya kıyasla yüzde 35 artarken, 3 bin 80 sığınmacının geçiş yaptığı Eylül 2016'ya kıyasla ise artış oranı yüzde 57 oldu.

Göçmen mutabakatının ardından Yunanistan'a sığınmacı geçişlerinde yüzde 97'nin üzerinde azalma görülse de geçiş yaptıkları adalarda tutulan ve iltica talebinde bulunan sığınmacıların durumu, Yunan hükümetini ve yerel yöneticileri zorluyor.

Yunanistan'ın Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy ve İleryoz adalarındaki kamplarda tutulan sığınmacıların sayısı 14 bine yaklaşırken kamplardaki aşırı yoğunluk ise en büyük sorun olarak öne çıkıyor.

Midilli'deki yaklaşık 2 bin kişi kapasiteli Moria'da 5 bine yakın sığınmacı kalırken, Sisam Adası'ndaki 700 kişilik kampta 2 bin 848 sığınmacı yaşam mücadelesi veriyor.

İltica işlemlerinin uzun sürmesine ve kamplardaki yaşam koşullarının yetersizliğine tepki gösteren sığınmacılar, sık sık protesto gösterileri düzenliyor.

Verilere göre, göçmen mutabakatından beri aylık ortalama 2 bin sığınmacı Yunan adalarına kaçak geçiş yapıyor.

Kaynak: AA