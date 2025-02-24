Yunanistan'a Trump şoku! Türkiye'nin karşı olduğu Dedeağaç'taki ABD askeri varlığını dağıtıyor

Yunanistan merkezli Dimokratia gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump, Dedeağaç'taki (Alexandroupoli) ABD askeri üssünün kapatılması yolunda talimat verdiğini öne sürdü.

Yunan medyasına göre Trump'ın Dedeağaç'taki askeri varlığı dağıtma kararı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak talebinin ardından geldi.

Bu hamle ABD'nin bölgedeki askeri stratejisinde bir değişime işaret ederken, Yunan yetkililer arasında da endişelere yol açtı.

Dedeağaç'taki üs, ABD ve NATO'nun Güneydoğu Avrupa'daki operasyonları için önemli bir lojistik merkez olarak faaliyet gösteriyor.

Dedeağaç'taki ABD varlığı, özellikle ABD'nin bölgedeki askeri operasyonlarına uzun süredir karşı çıkan Türkiye ile bir anlaşmazlık konusuydu.

Trump yönetiminden yorum yok

Yunan basınında yer alan haberlerde, Dedeağaç'taki üssün kapatılma kararının son yıllarda ABD ile askeri bağlarını güçlendiren Yunanistan için stratejik bir kayıp olarak görüldüğü vurgulanıyor.

Trump yönetimi Dedeağaç haberlerine yönelik henüz bir yorum yapmadı.

Kararın kalıcı mı yoksa ABD askeri varlıklarının daha geniş bir şekilde yeniden düzenlenmesinin bir parçası mı olacağı belirsizliğini koruyor.