Yunanistan'da 5,3 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Yunanistan'da önce 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin ardından bölge bu kez 4,3 büyüklüğündeki ikinci sarsıntıyla yeniden sallandı.

İki deprem arasındaki sürenin yaklaşık 1 dakika 43 saniye olduğu belirtilirken, ikinci depremin yüzeye daha yakın gerçekleşmesi nedeniyle daha geniş bir alanda hissedildiği kaydedildi.

Sarsıntılar başta Atina olmak üzere çevre bölgelerde ve Ege Denizi'ndeki bazı adalarda hissedildi. Depremler, Türkiye kıyılarına yakın bölgelerde de endişeye neden oldu.

Depremlerin ardından Yunanistan Sivil Savunma ekipleri ve yerel güvenlik birimleri olası hasar tespiti için bölgede inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre can kaybı veya ciddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.