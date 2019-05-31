Yunanistan'da AP seçimlerinde DEB başarısı

31 Mayıs 2019

Yunanistan'da, pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Batı Trakya'daki 3 ilden 2'sinde birinci çıkan Dostluk Eşitlik ve Barış (DEB-KİEF) partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, bu sonuçlar ışığında DEB'in Yunan siyasetinde içerisindeki yerini herkesin kabullenmesi gerektiğini söyledi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Asafoğlu, azınlık seçmeninin milletvekili seçilmeyeceğini bildiği halde DEB'e oy verdiğine işaret ederek, "Bu son derece sevindirici ve gurur verici. Bu aynı zamanda azınlık insanının ne kadar acılı olduğunu, gerçek ve samimi bir ses duymaya ne denli ihtiyaç içerisinde bulunduğunu gösteriyor. İnsanlarımız yıllarca Yunan siyasi partilerinden sürekli hayal kırıklıkları yaşamış ve artık elle tutulur bir şeyler istiyor ve bunu da DEB çatısı altında arıyor." dedi.

Asafoğlu, aldığı yüksek oy oranıyla DEB'in, Türk azınlığın siyasi temsilcisi olduğunun kanıtlandığına dikkat çekerek, bu başarının, Avrupa'da insan hakları savunucusu parti ve kurumlarla daha güçlü iş birlikleri oluşturmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Batı Trakya'da son yıllarda yoğun göç yaşanmasına rağmen, DEB'in pazar günkü seçimlerde 2014'teki oranları tutturduğuna işaret eden Asafoğlu şöyle devam etti:

"Bunu kısa bir süre içerisinde başardık. Batı Trakya haritası 2014'te olduğu gibi yine DEB'in renklerine boyandı. Elde edilen oranın, Avrupa'da üyesi olduğumuz Avrupa Hür İttifakı Partisi (EFA) gibi kurum ve kuruluşlarla zaten olumlu seyreden iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bundan sonra daha da güçlü siyasi bir parti olarak içte ve dışta çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bilinçli bir toplum olarak, büyük bir kenetlenme örneği sergileyen, el ele, omuz omuza hareket etme refleksi geliştiren halkımızı kutluyoruz."

Asafoğlu, DEB'in, seçim sonuçlarının Yunan medyasında geniş yer aldığını ve haksız eleştirilere de maruz kaldığını söyledi.

Yunan basınının DEB'e karşı sürekli olumsuz bir tavır içerisinde bulunduğuna dikkati çeken Asafoğlu, şunları kaydetti:

"Yunan basını hiçbir zaman DEB'i gerçek kimliğiyle tanımak istemedi ve partimizi doğru şekilde yansıtmadı. Haberlerinde bizleri adeta şeytanlaştırıyorlar ve sürekli bir tehlike olarak gösteriyorlar. Bizimle ilgili haberlerde kullandıkları müzik bile korku filmi müziği. Tüm bunlar DEB'i ve Türk azınlığı gerçek boyutlarıyla tanımamalarından ve kabul etmek istememelerinden kaynaklanıyor. DEB, anayasal çerçevede İnsan Hakları ve demokrasi hedeflerinde faaliyet gösteren siyasi bir partidir. DEB'in Yunan siyasi sistemi içerisinde bir yeri bulunduğunu artık herkes kabullenmelidir."

DEB Partisi Gençlik Kolları Başkanı 23 yaşındaki Burak Adil de partisinin AP seçimlerindeki başarısında gençlerin büyük rolü bulunduğuna vurgu yaparak, seçim sürecine kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Seçim sonuçlarının, azınlık gençleri için de yeni bir umut kaynağı olduğunun altını çizen Adil, "Biz gençler olarak, partimizin bundan sonraki süreçte daha çok yükseleceğini ve azınlığın hak arama mücadelesini daha yukarıya taşıyacağımıza inanıyoruz. İleride, antidemokratik yüzde 3’lük seçim barajını aşarak Yunanistan Parlamentosu'na ve AP'ye milletvekili göndereceğimize inanıyoruz. Bunun için çaba göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Gümülcine'de yaşayan 44 yaşındaki Orman Mühendisi Mehmet Emin de DEB'in başarısının tüm azınlığı mutlu ettiğini belirterek, "DEB'in seçim sonrasında oluşan siyasi haritada Rodop ve İskeçe illerini kendi rengine boyadı. Bu, hem ülkemiz Yunanistan'ın, hem de Avrupa'da azınlık konularıyla ilgilenen herkesin üzerinde durması gereken bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Azınlık seçmeninin milletvekili çıkartamayacağını bilerek DEB'e oy verdiğine vurgu yapan Emin, "Çünkü Yunan siyasi partileri bizleri yıllarca oyaladı, sorunlarımız artarak devam etti ve bir çözüm sağlanmadı. Azınlık'ta bunlara karşı bir hayal kırıklığı söz konusu. Bu nedenle azınlık toplumu partilere karşı bir tavır almak ve sesini daha uzaklara duyurmak için birlik halinde DEB'i destekledi." ifadelerini kullandı.

DEB'in başarısı

Yunanistan'da, merhum Doktor Sadık Ahmet tarafından 1991'de kurulan DEB, pazar günü yapılan AP seçimlerinde Batı Trakya'daki Rodop ve İskeçe illerinde en çok oyu alarak birinci parti oldu.

DEB, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rodop ilinde 22 bin 979 oy ve yüzde 37,97, İskeçe ilinde 14 bin 890 oy ve yüzde 25,05 oranıyla birinci olurken, Batı Trakya bölgesinin de içerisinde yer aldığı Doğu Makedonya eyaletinde ise Yeni Demokrasi Partisi (ND) ve Radikal Sol İttifak'tan (SYRİZA) sonra üçüncü sırada yer aldı. DEB'e, Oniki Adalar, Atina ve Selanik bölgelerindeki sandıklardan da yaklaşık bin oy çıktı

DEB , 2014'te ilk kez katıldığı AP seçimlerinde de Rodop ve İskeçe illerinde toplam 41 bin 433 oy alarak birinci parti olmuştu.

Kaynak: AA