Yunanistan'da basın mensuplarından 1 günlük grev

Yunanistan’da basın çalışanları, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi ve daha iyi ekonomik koşullar sağlanması talebiyle 24 saatlik greve gitti. Basın Çalışanları Birliği (ESHEA) tarafından organize edilen grev kapsamında, ülke genelinde haber akışı durdu.

Yerel saatle 05.00’te başlayan grev nedeniyle televizyon ve radyo haber bültenleri iptal edilirken, haber siteleri de güncellemelerini durdurdu. Grev nedeniyle ülkede yarın hiçbir gazete yayımlanmayacak.

Basın çalışanlarının talepleri arasında daha iyi ücret koşulları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi yer alıyor. Grevin yarın sabah 05.00’te sona ermesi bekleniyor.