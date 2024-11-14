Yunanistan'da çiçek hastalığı alarmı! 32 bin küçükbaş hayvan itlaf edildi
Yunanistan'ın Doğu Makedonya ve Trakya eyaletinde çiçek hastalığı nedeniyle 32 bin küçükbaş hayvanın itlaf edildiği açıklandı. Doğu Makedonya ve Trakya Veterinerlik Dairesi Müdürü Nikos Fotinias, hastalığın büyük bir salgına dönüşmemesi için, hayvancılıkla uğraşanlara hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulundu.
Doğu Makedonya ve Trakya Veterinerlik Dairesi Müdürü Nikos Fotinias, katıldığı bir televizyon programında, çiçek hastalığının eyalette en çok Rodop'ta görüldüğünü ifade etti. Fotinias, eyalet genelinde 32 bin küçükbaş hayvanın çiçek hastalığı nedeniyle itlaf edildiğini belirtti.
Hayvancılıkla uğraşanlara hijyen kurallarına dikkat etmeleri çağrısı yapan Fotinias, hastalığın bulaşmasında hayvan bakıcılarının rolünün büyük olduğuna dikkati çekti.
Nikos Fotinias, itlaf edilen hayvanlar için aralık ayı sonuna kadar tazminat ödeneceğini söyledi.