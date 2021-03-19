Yunanistan'da COVID-19 kısıtlamaları gevşetiliyor

COVID-19 vakalarının artışta olduğu Yunanistan'da, yarından itibaren önlemlerin kısmen gevşetileceği duyurularak, bazı işletmelerin yeniden açılacağı bildirildi.

Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, düzenlediği basın toplantısında, hafta sonları yürürlükte olan 05.00-19.00 arasındaki sokağa çıkma yasağının yarından itibaren 21.00'de başlayacağını belirtti.

Pazartesi gününden itibaren kuaför, estetik merkezleri, arkeolojik alanlar ve parkların açılacağını ifade eden Hardalias, amatör balıkçılık için uygulanan yasağın da kalktığını belirtti.

Koronavirüsle mücadelede testlerin önemini vurgulayan Hardalias, nisandan itibaren her vatandaşa ücretsiz olarak haftada bir evde uygulanabilen COVID-19 hızlı test kiti sağlanacağını söyledi.

Ülke genelinde son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 64 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 785 yeni vakanın kaydedildiği ülkede yoğun bakımdaki hastaların sayısı ise 649 oldu.