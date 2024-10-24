Yunanistan'da deniz yolu çalışanları grev uzatma kararı aldı

Yunanistan'da deniz yolu ulaşımı çalışanlarının 22 ve 23 Ekim için ilan ettiği 48 saatlik grev, 48 saat daha uzatıldı. Grev nedeniyle tüm gemiler limanlara demirlerken, deniz yolu ulaşımı gerçekleştirilemedi.

PNO'nun grev çağrısıyla 22 ve 23 Ekim'de de 48 saatlik grev yapılmış ve deniz yolu ulaşımı yapılmamıştı. Deniz yolu çalışanları, yüzde 23 maaş artışı ve sefer takvimlerinin yeniden düzenlenmesini talep ediyor.