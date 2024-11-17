Yunanistan’da eski başbakana Türkiye açıklamaları nedeniyle ihraç

Yunanistan’ın eski başbakanı Samaras, bir röportajında hükümeti Türkiye’ye karşı fazla yumuşak davranmakla suçlamış, dışişleri bakanının ılımlı yaklaşımı için kovulması gerektiğini söylemişti. Söylemlerinin ardından eski başbakan Yeni Demokrasi Partisi’nin parlamento grubundan ihraç edildi. Samaras, ihraç edilmesinin Miçotakis’in “kibrinden” kaynaklandığını söyledi.

Cumartesi günü Yunan gazetesi VIMA’da yayınlanan röportajında Samaras, Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis’i Türkiye ile yeniden başlanan müzakerelerdeki tavrı dolayısıyla eleştirmişti.

Hükümeti taviz vermekle suçladı

Samaras, hükümetin başlangıçtaki pozisyonundan taviz vereceğini belirterek müzakerelere başladığını belirtti. 2012-2015 yılları arasında başbakanlık yapan Samaras, hükümeti son dönemdeki Türkiye politikaları yüzünden son zamanlarda eleştiriyordu.

Dün akşam yaptığı açıklamada hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, Samaras’ın sadece kendi düşüncelerini dile getirmediğini, hükümetle taban tabana zıt bir görüntü çizdiğini aktardı.

Marinakis, “Bu çalkantalı dönemde kimsenin ülkenin istikrarıyla oynamaya hakkı yok” dedi.