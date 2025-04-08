Yunanistan'da haber akışı 1 günlüğüne durduruldu

Yunanistan'da basın mensupları 24 saatlik grev yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Radyo ve televizyonlardaki haber bültenleri iptal edilirken internet siteleri de haber güncellemelerini durdurdu. Grev dolayısıyla ülkede yarın gazeteler çıkmayacak. Yerel saatle 05.00'te başlayan grev, yarın 05.00'te sona erecek.

Basın mensupları yaptıkları ortak grev açıklamasında, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi için müzakerelerin başlatılması, basında en düşük işe başlangıç maaşının 1250 Euro olması, ücretlere en az yüzde 10 zam yapılması, şehir dışı görevlendirilme harcırahların artırılması, doğal afet haberlerinde günlük ekstra 250 Euro ödeme yapılması gibi taleplerini dile getirdi.