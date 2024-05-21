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Yunanistan'da memurlardan 'düşük maaş' eylemi

Yunanistan'da memurlar, ülkedeki ekonomik koşulların ve düşük maaşları protesto etmek için bir günlüğüne greve gitme kararı aldı.

AA
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Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), memurların ekonomik koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 24 saatlik grev ilan etti.

ADEDY'nin çağrısıyla Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelen memurlar, protesto düzenledi.

Eylemciler, memur maaşlarının yükseltilmesini, vergiden muaf gelir tutarının artırılmasını ve memur sayısının artırılmasını talep etti.